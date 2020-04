En hilsen fra nødetatene

NAMDALSAVISA

GRONG: Koronanedstengningen av samfunnet og hva dette gjør med oss opptar mange om dagen. Det opptar også brannvesenet i Grong.

- Vi så at man i andre kommuner har vært rundt med en liten oppmuntrende hilsen, og vi fant ut at vi ville gjøre det samme, sier Christoffer Petersen i brannvesenet.

De fikk med seg ambulansene på opplegget, og lørdag tok de runden innom de fleste i kommunen med en konvoi med gule biler med blåslys. Og på plakater på bilsidene sto det "Alt blir bra".





Setter pris på initiativet

Langs løypa møtte folk opp for å se på opptoget. Noen hadde med flagg, og noen klappet.

- Det er viktig at vi husker at det vi er gjennom nå vil ta slutt og at det går over. Det er viktig å sette fokus på dette! «Alt blir bra» er det vi trenger å høre nå, sier ordfører Borgny Kjølstad Grande.

- Jeg tenker det er mange som trenger en oppmuntring i påsken og det er flott at nødetatene gjør dette, sier hun.