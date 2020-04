Lakserømming hos Bjørøya

NAMDALSAVISA

FLATANGER: I forbindelse med slakting av laks ved Bjørøya AS i går formiddag, ble det oppdaget at det hadde vært lakserømming som følge av at det hadde oppstått et hull i ei not.

– Vi oppdaget ei rift nede ved bunnen av nota. Hva det skyldes og når det skjedde blir bare spekulasjoner, sier Ståle Ruud, daglig leder i Bjørøya AS.

På nåværende tidspunkt er det ikke klart hvor mange laks som har rømt.

Fiskeridirektoratet er varslet om saken, og det er iverksatt tiltak som skal sørge for å minimerer skaden etter rømminga. Flere yrkesfiskere fisker nå med garn rundt anlegget for å få tatt fisken som er rømt.

Det settes også i gang undersøkelser for å finne ut årsaken til at det hadde blitt en rift i nota laksen rømte fra.

– Vi beklager selvfølgelig hendelsa, og ønsker ikke at det skal være sånn, sier Ruud.