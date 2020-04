Hyller kjærligheten på sin nye låt – og blåser liv i sitt gamle band

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Han har holdt på med musikk i en mannsalder, og nå er Finn B. Hansen aktuell med ny musikk fra sitt ferskeste prosjekt kalt Finnis. Siden i fjor høst har det kommet singler som perler på ei snor, og multiinstrumentalisten forklarer hvorfor han nå gir ut musikk under nytt navn.

– Jeg har gitt ut en del solomateriale i mitt eget navn, men det var egentlig for å få ut litt sære ting jeg har laget. Så har jeg masse musikk fra gammelt av og en god del nytt, som er mer folkelig og lettforståelig. Det ville jeg heller gi ut under et annet navn, sier Hansen.

Finnis er et kallenavn Hansen fikk da han var fem år, og som han syntes det passet fint å ta i bruk nå.

– Det ble liksom navnet mitt også i musikkmiljøet etter hvert, så jeg syntes det passet å ta det for å gjøre dette prosjektet, sier han.

At han er en musikalsk kameleon gjenspeiles også i Finnis, hvor låtene hopper fra sjanger til sjanger.

– Dette prosjektet har ikke noen sjanger. Tanken er at dette er ei greie som jeg kan stå for selv og som jeg ønsker å gi til folket.

Hyller kjærligheten

Den ferskeste singelen som ble sluppet 7. april har fått navnet «To mennesker», og handler om et tidløst tema.

– Låta er min hyllest til kjærligheten og dem som holder stand og ikke gir opp, som til tross for motgang og ulikheter holder sammen. Mange får ting til å fungere selv om man går på halv tolv enkelte morgener. Det er viktig å huske på at hverdagen er verdifull.

Musikken jobber Hansen med kontinuerlig, og skal til sammen gi ut fem låter i år under Finnis-navnet. Planen var også at det skulle bli livespillinger.

– Meninga var å gjøre en liten og enkel releasekonsert på to låter i mai. Målet har vært å bygge opp prosjektet i år med småopptredener. Men det ser ikke ut som at det blir realisert, for nå får jeg ikke samla folk til å øve engang. Så det er lagt på vent foreløpig.

Twosome gjenoppstår

I tillegg til solomusikk, skjer det også ting med bandet Twosome, som Hansen spiller i sammen med Kent Aune. De la bandet på hylla i 2004, men kan fortelle at ny musikk er undervegs.

– Vi er snart ferdig med ei ny plate, hvor all instrumentering og produksjon er gjort her i studioet mitt. Dette blir litt mer rock n' roll enn det vi gjorde mens vi var kassegitarduo. Nå gjør vi det vi hadde lyst til fra begynnelsen – å lage ei rockeplate, sier Hansen.

Etter planen skulle det begynne å skje ting i år, men på grunn av koronapandemien har utgivelse og spilling også blitt satt på vent.

– Plata kommer i hvert fall ikke nå. Men det blir – det er sikkert, sier Hansen.

Samtidig som mye er låst for tida, synes han at det har vært frigjørende å starte opp Twosome igjen.

– Vi må ikke spille lenger, men gjør det fordi vi har lyst. Da blir det mindre press enn det var før, og det er veldig godt.