Koronakrisen gjør at Even Jenssen ikke vet om han egentlig kunne ha kalt seg Spellemann-vinner nå

NAMSOS: I rekken av artister som skal opptre under «NTE Arena sessions», har turen kommet til Even Jenssen mandag. Han ga ut debutplata «Over byen» i fjor, og ble nominert til Spellemannprisen i klassen for barnemusikk for albumet. Nå gleder overhallingen seg til å framføre den direkte fra Namsos.