Trosser regjeringa

NAMDALSAVISA

OTTERSØY: – Jeg har allerede tatt kontakt med rektor på skolen sønnen min går på, og har orientert om at min tredjeklassing vil bli heime når skolene åpner igjen 27. april. Vi kommer til å fortsette med heimeskole til koronautbruddet er over, sier Silje Merete Nygård.

Hun arbeider selv innenfor helsevesenet, og vil ikke ta sjanse på at sønnen skal smitte henne med korona.

– Ungene er ikke så utsatt for å bli syke selv, men de kan ha smitten i seg og de kan bære den med seg. Jeg vil rett og slett ikke ta sjansen på at min sønn uforvarende tar med smitte inn i huset, og overfører den til meg. Jeg tar ikke sjansen på at jeg skal bli syk og smitte dem jeg jobber med som helsepersonell. Jeg vil ikke ha liv på samvittigheten, sier hun.

Slipper opp for tidlig

– Det er en veldig dårlig ide å åpne opp og la de minste ungene komme sammen i barnehager og i småskolen. Vi kan lære ungene alt vi kan om smittevern og om det å holde avstand. Men i det sekundet de er opptatt av leken, så glemmer de alt de har lært. Slik er det, og det må vi ta hensyn til. Det er rett å slett totalt umulig å be en gjeng på 15 unger å holde avstand til hverandre en hel skoledag. Om de ikke blir syke av dette viruset, så blir de usynlige smittekilder, sier Nygård.

Norge er et av de landene dere smitten har gått langsomst, og Nygård vil at det skal fortsette slik.

– Det forspranget Norge har på smitten frykter jeg vil forsvinne nå. Får vi smitte i alle skoler, så vil samfunnet være gjennomsmittet i løpet av kort tid. Det er da vi kommer til å nå toppen. Det er da Norge ikke lengre vil bli et av de landene med minst smitte. Jeg blir rett og slett kvalm av å tenke på det.

Vil vente

Nygård sliter med å forstå hvordan regjeringa kan synes det er en god ide å åpne skoler og barnehager.

– Dette er helt uforståelig for meg i denne tida vi står i. Jeg sender ikke min kjæreste sønn på skolen før denne pandemien er over. Punktum finale. Det er ikke en risk jeg tar, sier hun.

Det er også unger med underliggende sykdommer som kan være i risikosonen.

– Det er også noen barn som kan ha autoimmune sykdommer, eller andre underliggende sykdommer i kroppen som ikke har blitt diagnostisert ennå. Hva med de?, spør Nygård som er forberedt på å ha heimeskole så lenge pandemien fremdeles er farlig.