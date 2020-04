Som en av de første nødsentralene i Norge, er AMK-sentralen i Namsos ISO-sertifisert for kvalitetsledelse

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kvalitet og prosedyrer for hvordan vi håndterer hendelser, og forarbeidet med sertifiseringa startet allerede i 2016, sier avdelingsleder for AMK Nord-Trøndelag, Arnt Myrvold.

Kvalitet i alle ledd

AMK Nord-Trøndelag som er lokalisert på Sykehuset Namsos har 35 ansatte og håndterer nødnummeret 113 for Nord-Trøndelag, samt kommunene Bindal, Osen og Roan.

– Bakgrunnen for arbeidet var rett og slett av vi ønsket å bli sett i kortene utenfra. For å få konkret tilbakemelding om vi var på rett spor, og at vi har prosedyrer og rutiner som sikrer kvalitet i alle ledd. Både internt og overfor brukerne av tjenestene, sier han.

– Fikk dere noen aha-opplevelser undervegs?

– Egentlig ikke, men vi fikk blant annet effektivisert, systematisert og organisert viktig informasjon slik at det nå er enklere og mer brukervennlig for operatørene, sier Myrvold.

Han sier at de har hatt enormt god støtte fra klinikkledelsen for å få gjennomført arbeidet.

– Det har vært viktig for å nå det første delmålet, som er sertifikatet. Denne jobben har vært solid forankret og klinikkledelsen har hele vegen vært pådriver for å få prosessen i mål, sier han.





ISO 9000

ISO 9000 er en samling standarder for kvalitetsstyring. Den omfatter alle typer virksomheter og organisasjoner.

Den viktigste standarden i samlinga er kanskje ISO 9001. Som omfatter blant annet kvalitetsledelse, produktdesign, kundebehandling, dokumentkontroll, internopplæring, internrevisjon og ledelsesevaluering.

ISO 9001 kan brukes til sertifisering av organisasjoner.

– Du sier delmål?

– En ISO-sertifisering er et kontinuerlig arbeid og et viktig verktøy for å videreutvikle det vi holder på med. Slik at dette er bare begynnelsen med tanke på kvalitet i alle ledd, mener avdelingslederen.

Digitalt og miljøvennlig

På grunn av den pågående situasjonen rundt koronavirus og covid-19 ble hele sertifiseringa gjennomført digitalt.

– Jeg fikk forståelse av at vi var blant de aller første som har gjort det på denne måten. Ingen fysiske møter, ingen flyreiser eller lange møter. Det har vært svært kostnadseffektivt og ikke minst tidsbesparende, mener Myrvold.

– Hvordan ble det gjort i praksis?

– Vi hadde møter på Skype, og vi delte skjermer og dokumenter med revisoren online. Noe som ved siden av å være effektivt også er miljøvennlig, sier han.

Ifølge revisjonsleder Ingebjørg Sjåstad i Kiwa var det første gang Kiwa utførte en revisjon fullstendig digitalt.

– Det var ikke noe alternativ å utsette prosessen på grunn av covid-19. AMK Nord-Trøndelag er vant til å ha eksterne Skype-møter og kommunikasjonen med dem gikk veldig greit. Videobefaringa fungerte også over all forventning, sier Sjåstad.

Myrvold forteller at de har en ambisjon om å utvide ISO-sertifiseringa til også å inkludere den kommunale legevaktsentralen.

– Vi er også legevaktsentral for Namdalen, og selv om det er litt andre prosedyrer og til dels annet lovverk som gjelder for legevakta, mener jeg det er fullt mulig å gjennomføre revisjonen på samme måte. Erfaringa med å gjøre sertifiseringa digitalt frister absolutt til gjentakelse, sier Myrvold.

