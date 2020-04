MORGENRAPPORTEN:

Steinfjellet er gjenåpnet

Det var full storm i Nærøysund natt til mandag. Det er gult farevarsel for stiv kuling langs kysten. Alle kommuner har gult farevarsel for kraftige vindkast og mye snø. Mange har vært strømløse, og noen er det fremdeles. Her er morgenrapporten fra NA!