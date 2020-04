Bindal opphever egne koronaregler

NAMDALSAVISA

BINDAL: Kriseledelsen i Bindal kommune har besluttet å oppheve egne karantenebestemmelser for Bindal.

– Vi oppfordrer befolkninga til å overholde de vanlige smittevernreglene som gjelder for hele landet. Det er viktig å fortsette den gode dugnaden for å hindre smittespredning. Vi må innstille oss på at denne situasjonen kan vare lenge, heter det i en melding fra Bindal kommune.

Bakgrunnen for letting på bestemmelsene er at kriseledelsen ikke lenger ser noe poeng i egne bestemmelser for å beskytte bindalingene mot koronasmitte.

– Tiltakene blir opphevet på grunn av de mange unntakene som må gjøres for at samfunnet fortsatt skal fungere. Kommunen har per 14. april fortsatt ingen påvist smitte, så fram til nå har tiltakene hatt en god effekt, heter det i meldinga.

– Det betyr at friske personer som selv har valgt å gå i karantene ut i fra de tidligere lokale bestemmelsene som gjaldt for Bindal kommune, nå kan oppheve karantenen, skriver kriseledelsen.