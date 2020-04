Ctrl+Alt+Delete – vil du starte på nytt?

NAMDALSAVISA

BANGSUND: – Helse og sikkerhet kommer i første rekke, og alle foreldre skal ha tillit til at det er trygt og sikkert å sende barna tilbake på skolen igjen, sier rektor på Bangsund skole, Arne Magnar Bratberg.

Bangsund skole, som har 173 elever fordelt på alle ti klassetrinn, har i praksis vært helt stengt for elever, med unntak av noen få barn på SFO noen dager i uka. Noen foreldre jubler over å få «lærerfri», mens andre er bekymret for om det er trygt å sende barna på skolen igjen

NA mener:

Digital dytt

Etter sju uker med heimeskole og digital undervisning skal 68 elver på småtrinnet starte opp igjen 27. april. Bratberg sier at på tross av alle utfordringene med heimeskole og fjernundervisning, har det kommet noe godt ut av den unormale situasjonen.

– Vi må ta med oss det positive. Elevene våre har i løpet av disse ukene fått et solid digitalt dytt, noe de og vi vil dra nytte av når vi starter opp igjen til høsten. Det er jo meninga at alle elever i Namsos skal over på digitale læringsplattformer, og da har dette vært en uønsket, men veldig nyttig øvelse, sier han.

Og for enkelte elever kan det av ulike årsaker fortsatt være aktuelt med heimeskole også etter 27. april. For skolen betyr også det at de skal ta imot de yngste elevene samtidig noen nye utfordringer.

– Det er ikke å legge skjul på at det vil bli krevende å drive både undervisning på skolen og heimeundervisning samtidig, sier assisterende rektor Eva Stein Melhus.

– Vi må også tenke på helsa til de ansatte. Og vi har lærere som fortsatt skal drive heimeundervisning ut fra deres egen situasjon legger hun til.

Koronatrygt

– Hva gjør dere for å få det koronatrygt?

– Nå vet vi jo faktisk ikke helt hva vi blir pålagt. De nasjonale føringene for skolene kommer først mandag 20. april. Men vi har allerede startet planlegginga av hvordan vi fysisk skal rigge oss for at det skal være tryggest mulig når vi åpner opp igjen, sier Bratberg.

– Det blir ikke helt som å starte opp etter en åtte uker lang sommerferie. Blant annet vil skolen fortsatt være låst og utilgjengelig for andre enn elever, lærere og andre ansatte. Det vil også legges ekstra stor vekt på renhold og håndhygiene.

Det skolen regner som rimelig sikkert er at elevene fortsatt må holde en avstand på to meter innendørs og en meter utendørs.

– Er det mulig å overholde i praksis med tanke på at vi snakker om barn helt ned til seks år?

– For å si det slik; vi skal fortsatt gi trøst og det kan hende at noen har behov for en klem, vi skal hjelpe barna med å kle på seg og de skal selvsagt få leke sammen, men vi kommer til å ha mye oppmerksomhet på håndhygiene og på at det er viktig å følge reglene. Noe elevene våre er gode på allerede, sier Melhus..

Bruker hele skolen

På Bangsund har hver klasse sitt eget klasserom, noe som gjør det mulig å skille elevene ganske godt fysisk.

– En mulig løsning vi ser på er at førsteklassingene bruker den delen av skolen som normalt er for hele småtrinnet. Fjerdeklassingene flytter inn på mellomtrinnet, mens 2. og 3. klasse får hver sin etasje i ungdomsskoledelen av bygningene, sier Bratberg.

Skoledagen blir også litt annerledes. Leksehjelp og svømming blir satt på pause.

– Og det blir nok ikke nærkontakt i gymtimene eller dusjing etter gymmen, men fysisk aktivitet skal vi holde i gang. Vi legger opp til å følge læreplanene så godt det er mulig ut fra situasjonen, sier Bratberg.

På Bangsund er det normalt inntil 21 elever som bruker SFO tilbudet ved skolen.

– Ungene skal selvsagt få et fullverdig SFO-tilbud, men det blir med et litt annet innhold og andre aktiviteter, sier Kari Vikan.

For eksempel betyr det at leker som ikke kan vaskes blir pakket bort og det blir mer uteaktivitet.

– Selv om det er noen utfordringer og noen kabaler som må gå opp skal vi få til dette. Og vi gleder oss til å få elevene våre tilbake på skolen igjen, sier Bratberg.