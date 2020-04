Denne uka får studenter og elever 5,6 milliarder inn på kontoen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg er glad for at vi fikk på plass denne løsninga. Det vil gjøre at studenter som har blitt permittert fra deltidsjobb og mistet biinntekt som følge av koronautbruddet, har penger til utgifter som bo- og levekostnader nå – det hjelper på likviditetsbehovet på kort sikt, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen, i ei pressemelding.

Alle studenter og elever med utbetalinger i april, mai og juni, vil få disse utbetalingene denne uka.

For en fulltidsstudent med 11 måneder studiestøtte tilsvarer det 27.550 kroner utbetalt.

Kundene vil få utbetalinga fordelt over tre dager – de fleste vil få tre utbetalinger.

– For å kunne få pengene ut på en rask og sikker måte, er vi avhengig av å fordele utbetalingene over tre dager, sier Funnemark.

I alt vil 267.000 kunder få utbetaling fra Lånekassen denne uka, og det utbetales til sammen 5,6 milliarder kroner.

Forskuttert utbetaling kommer i tillegg til at Lånekassen utvidet søknadsfristen til 15. april. Med to dager igjen av søknadsfristen, har 8.200 benyttet seg av muligheten til å søke etter at søknaden ble åpnet igjen.

– Utvidet frist gir studenter som ikke har søkt om støtte innen den ordinære fristen, muligheten til å søke. I tillegg kan studenter som ikke har søkt om maksimal støtte, søke om det hvis de ønsker, sier Funnemark.

Regjeringa har også vedtatt at studenter som har mistet deltidsjobb og biinntekt som følge av koronautbruddet, kan søke om et ekstra lån fra Lånekassen på 26.000 kroner.

For å få lånet kreves det at studentene kan bekrefte tapt inntekt på grunn av koronakrisen i forkant, samt at de må kunne dokumentere dette i ettertid.

Studentene kan søke om dette lånet fra mai.