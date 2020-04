Her er regjeringas tiltak for å åpne barnehager og skoler

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby la fram veilederen til barnehagene og skolene som nå skal åpne. Barnehagene kan åpnes fra mandag.

Melby sier i pressekonferansen at hun er glad for at barnehagene og skolene gradvis kan åpne.

– Å holde barnehagene stengt er et svært inngripende tiltak, både for barna selv og samfunnet, sier Melby.

Hun understreker at åpningen skjer etter råd fra helsemyndighetene. Melby håper at foreldrene lytter til barneombudets oppfordring og at de sender barna i barnehage og skole.

Veilederen ligger ute på regjeringens nettsider. Her er et utvalg fra veilederen:

Syke barn og ansatte må bli hjemme, selv ved milde luftveissymptomer.

For barn som er i risikogruppe eller har foreldre i risikogruppe bør det opprettes dialog mellom foreldre og barnehagen om det er mulig med tilrettelegging.

For å redusere kontakt anbefales det for eksempel aktivitet utendørs og at barn leker i faste og mindre grupper.

Her er alle tiltakene som må være på plass før gjenåpning, ifølge regjeringen.no: