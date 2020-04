Nå er flere av årets planlagte løp avlyst

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Namsosløpet var terminfestet til lørdag 23. mai. Onsdag 8. april kom nye retningslinjer fra regjeringa, der de forbyr alle kultur- og idrettsarrangement til og med 15. juni.

Dermed var det gitt at Namsosløpet ikke kunne arrangeres på sin opprinnelige dato.

Mens flere andre større arrangement, som Birkebeinerløpet, har utsatt sine løp til høsten, ønsker ikke Namsen FIF å gjøre det samme. Det av hensyn til andre arrangører, som har «sine» løp terminfestet til høsten.

- Det ble vurdert å flytte Namsosløpet til i høst, men gjennomføringa vil da sannsynligvis kollidere med mange andre arrangement, og lett blitt stress å gjennomføre, sier Magne Bergslid som er løpsleder for Namsosløpet.

- Vi satser på å komme sterkere tilbake i 2021, sier han.

I år var planen å kombinere Barnas Namsosløp, i regi av Namdal Løpeklubb, med Namsosløpet, og de to arrangementene skulle arrangeres på samme dag. Det blir det dermed ingenting av.

Det blir det heller ikke av Saldilten, som var terminfestet 1. juni.

- Vi har avlyst for i år, så vi kjører 30-årsjubileet neste år, sier løpsleder Åse Marie Foss Bruun.

Steinfjellstafetten lider samme skjebne. Denne stafetten var terminfestet til 13.-14. juni, men da har regjeringa altså nedlagt forbud mot arrangement.

- Vi har vurdert å flytte til høsten men kom fram til at det bare vil ødelegge for andre arrangement, så da har vi bestemt at stafetten blir avlyst i 2020, sier løpsleder Trond Brekkvassmo.