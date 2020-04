– Mamma tok med seg hemmeligheten i grava

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Aud Høstland husker fortsatt hver eneste detalj fra den dagen hun fikk vite at hun ikke var rettmessig medlem av søskenflokken på fem. 12-åringen fra Hasvåg gikk på skole på Lauvsnes, og det var der en medelev slengte i henne at «hun ikke trengte å være så svær, hun som hadde en annen far enn sine søsken».