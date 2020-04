Politiet har allerede bestemt seg for årets nyord

NAMDALSAVISA

Årets nyord hos politiets operasjonssentral er «koronastille», og det gjelder også for nattens fravær av hendelser.

NB! Dette er en uformell kåring gjennomført av Namdalsavisa.

Koronastatus for kommunene er uendret torsdag morgen.

Gult farevarsel

Været i Trøndelag: Vest og nordvest frisk bris, liten til stiv kuling utsatte steder. Snøbyger og sluddbyger.

Rørvik, Leka og Halmøya omfattes av et gult farevarsel for kuling.

Vurder å la båten ligge.

Det blir noen få plussgrader i lavlandet og på kysten. Namsos får litt regn, Grong får sludd med solglimt på morgenen og formiddagen. I Røyrvik er det 0 grader og snø.

Utelukker ikke lokale løsninger

EUs smittevernbyrå ber land vurdere munnbind i offentlige rom. FHI vurderer nå å følge rådet.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) svarer på spørsmål om skoler, barnehager og høyere utdanning knyttet til koronakrisen. Folkets spørretime sendes direkte på nett fra klokken 20 til 21.

Melby utelukker ikke ulike lokale løsninger, når skolene nå må begynne og forberede seg på at alle elevene skal tilbake, skriver NTB.

Trebarnsfar mener andre land ser på Norge som forsøkskaniner, og Facebook-grupper for foreldre som ønsker å holde barna sine hjemme vokser raskt, melder Aftenposten. På den annen side plasserer en ny studie Norge høyt oppe på listen over de tryggeste landene å oppholde seg under koronapandemien.

Hektiske dager

Hos NA kan du i dag lese at barnehagene kan se det nødvendig å redusere åpningstida, for å tilfredsstille kravene i smitteveilederen.

Træn Namsos mister nesten 80 prosent av omsetninga i april. Nå tar medlemmer på namdalske treningssenter grep.

Gikk du glipp av sprengningsuhellet, eller politisjefens oppfordring? Her er en oversikt over onsdagens viktigste saker.