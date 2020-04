Her er fredagens morgenrapport fra NA

NAMDALSAVISA

Det har vært nok en stille Namdalsnatt for politiet.

Koronastatusen i kommunene er uendret.

Overskyet

Været i Trøndelag: Nordvest bris, periodevis liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag frisk bris. Noen sluddbyger eller snøbyger, vesentlig først på dagen, i kveld lettere vær.

Det blir overskyet med rundt fem varmegrader i mesteparten av Namdal i dag. I Grong og Røyrvik meldes det om solglimt, og sistnevnte får én minusgrad.

Danmark gjenåpnes

Danmark har allerede lettet en del på koronarestriksjonene. Nå åpner også frisører, kjøreskoler, domstolene, forskningslaboratorier og enkelte andre yrker, gjengir VG. Endringene gjelder fra 20. april.

Den kinesiske byen Wuhan oppjusterer tallet på koronadødsfall med 1.290 tilfeller, til 3.869, skriver NTB.

Satset alt

Hos NA kan du i dag lese om Ole Morten Heir, som for et år siden satset alt, og tok over drifta av Vibstad Gård. Nå frykter han at årets sesong og store inntektskilder går i vasken.

– Vi er bekymra, for lånet tikker og går i likhet med andre utgifter For et år siden satset Ole Morten Heir alt og tok over drifta av Vibstad Gård. Nå frykter han at årets sesong og store inntektskilder går i vasken.

– Det er nok mange som tror de er friske, men som i stedet går rundt som smittebomber, sier Ann Elisabeth Rygh. Hun er kritisk til kommuneoverlegens håndtering, etter at hennes familie fikk påvist korona for andre gang.

Nesten to uker etter at symptomene var borte, fikk tre personer i Overhalla-familie påvist korona på nytt – Det er nok mange som tror de er friske, men som i stedet går rundt som smittebomber, sier Ann Elisabeth Rygh i familien. Hun er kritisk til kommuneoverlegens håndtering av situasjonen.

Aud Høstland (62) fra Flatanger har lett etter faren sin i 50 år: