NAMSOS: – Vi gleder oss til å komme i gang. Golf er kanskje den eneste idretten alle kan drive med nå i vår og utover sommeren uten å komme i konflikt med korona-anbefalingene, sier leder i Namsos golfklubb, Håkon Romuld.

Lørdag var nesten 30 klubbmedlemmer på plass på Sævik golfbane i Namsos for å hjelpe våren med å få banen spilleklar. Namsos golfklubb, og Sævik golfbane drives av medlemmene på dugnad.

– Som du ser rundt på banen her er det mange som tar i et tak for at folk skal kunne ha det vi mener er en av Trøndelags fineste og mest krevende parkbaner også denne sommeren, sier Romuld.

Åpning i mai

– Jeg kjenner det kribler i hver eneste golfnerve i kroppen, sier Tor Erik Johansen, mens han rydder trær og greiner langs golfbanen.

På banen ligger det fortsatt snø - opptil 30-40 cm - der sola ikke har komme til siden i november. Greenene er dekket med et is- og snølag, men klubbens medlemmer gyver på med slegger, hakker og rive for å brekke opp isen og slippe til lys og luft.

– Isbrann er golfbanens verste fiende så vi må hjelpe våren litt, forklarer Svein Flasnes.

– Dugnad i disse koronatider?

– Vi holder avstand og bruker hodet - dessuten har vi rundt 120 mål å fordele folk utover på så det går nok bra, smiler Romuld.

– Når tror du banen kan være spilleklar?

– Jeg er optimist og med litt hjelp av været og noen timer til med dugnad bør vi være i gang i løpet av to-tre uker, sier Romuld.

Starter nye kurs

– Nettopp på grunn av koronabegrensingene satser Namsos golfklubb på å komme i gang med kurs for dem som har lyst til å prøve golf allerede i første halvdel av mai, sier klubblederen.

Golf er en idrett hvor du både konkurrerer med deg selv, og med andre på like vilkår selv om de har spilt i 20-30 år.

– Jeg oppfordrer alle som er nysgjerrige på golf til ta kontakt med klubben. Kontaktinfo finnes på facebook og på klubbens heimeside, sier Romuld.

Han legger til at klubben selvsagt vil følge anbefalingene fra Norges golfforbund med tanke på å gjøre det så trygt som mulig.

– Vi skal finne sikre og praktisk løsninger med tanke på at mange kursdeltakere til en viss grad må låne utstyr, slik at vi kan overholde anbefalingene fra forbundet, sier han.

Romuld håper også at tidligere golfspillere som har latt køllene hvile i garasjer og boder noen somre, kanskje blåser støvet av putteren og ser en mulighet til å ta opp sporten igjen, nå som det er en del begrensinger med tanke på andre fritidsaktiviteter.

– Golf er sosialt og hjelper veldig på humøret når vi stort sett må holde armlengdes avstand. Vi har masse plass og mye frisk luft til å drive helse- og humørbringende aktivitet som passer for de fleste uansett alder og fysiske forutsetninger, sier han.





Her er noen av anbefalingene fra Norges golfforbund om koronatrygge golfbaner.

FØR RUNDEN:

Ikke besøk golfanlegget dersom du er i karantene eller har symptomer på smitte.

Dette gjelder også generelle symptomer på forkjølelse.

Unngå samkjøring til bane.

Klubbhus, trallerom og garderober er stengt. Ingen bruk av utleietraller.

Bruk av golfbiler anbefales kun for de med legeerklæring.

PÅ BANEN: