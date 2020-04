– Det var fint å se igjen vennene sine

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Nora Røthe Svendsen og Anna Otilie Helland var glade for at de endelig kunne leke sammen igjen. Det har vært lange uker for venninnene å være borte fra hverandre. Mandag spiste de lunsj sammen ute på langbord sammen med tre andre unger og to voksne. Begge ville gjerne vise fram hva de hadde med seg av godsaker i matboksen.