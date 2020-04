Milliongave til korpsene

NAMDALSAVISA

GRONG: – Dette er tida på året da korps skal tjene penger til drift resten av året. Men siden 17. mai-feiringene er avlyste, så blir korpsene arbeidsledige, sier regionbanksjef i Sparebank 1 SMN, Ole Anders Olsen.

Bare i bankens dekningsområde er det i dag 300 korps som har øvd til konserter og opptreden 17. mai. På grunn av smittefare henger uniformene i skapet, marsjøvelsene er avlyst og dugnadsinntektene forsvinner.

Hvert år deler SpareBank 1 SMN ut utbytte til bankens største eier, som er lokalsamfunnene i Midt-Norge. I år er samfunnsutbyttet på 200 millioner kroner, og halvparten av dette er øremerket tiltak som skal hjelpe frivilligheten og kulturlivet i vår region gjennom koronakrisen.

– 17. mai uten korpsmusikk er vanskelig å se for seg. Vi ser at framtida til korpsene er truet. Da er det klart at vi skal stille opp, sier Olsen som forteller at banken støtter korps som har mistet inntektene med åtte millioner.

Målet er å skape arenaer der korpsene likevel får underholde folk innenfor smittebegrensningens trygge rammer, og det er tiltak som dette banken vil støtte opp.

Kritisk for korpsene

Geir Ulseth, daglig leder i Norges Musikkorps Forbund (NMF) i Trøndelag, forteller at situasjonen er kritisk for korpsene.

- Korpsene har vært helt uten inntektsmuligheter i vår. Alle spilleoppdrag og konserter er avlyst, men samtidig har korpsene løpende utgifter som må dekkes opp. Støtteordningene fra regjeringa har så langt ikke dekket inntektstapene for korps, og situasjonen er vanskelig nå.

Ulseth sier støtten fra banken er kjærkommen.

- Korps og musikkaktivitet betyr mye for barn og unge. Støtten fra SpareBank 1 SMN er utrolig viktig for å holde en av landets viktigste kulturaktiviteter i gang gjennom krisen.

NMF har utarbeidet retningslinjer for 17. mai-aktiviteter der smittevernet ivaretas, som gjør det mulig for korpsene å spre glede slik banken oppfordrer til.

– Med visse forbehold om avstand er korpsene faktisk de eneste som i noen grad har lov til å være sammen i større grupper på 17. mai, og det må vi utnytte, sier Trond Martin Sæterhaug, som sitter i krisekomiteen for 17. mai i Grong.

– Ordinær feiring blir det ikke, men med støtten fra Sparebank 1 SMN skal vi få til noe. Om ikke vi får til noen annet, så skal vi i alle fall få til spilling utenfor helse- og omsorgssenteret. Det fortjener de som bor der etter å blitt mye alene uten besøk fra barn og barnebarn. Så får vi se fram mot nasjonaldagen hva vi klarer å få på plass ellers, sier han.

Søk banken

Det er mulig å søke om støtte på inntil 25.000 kroner per korps som blir med på å spre glede på nasjonaldagen. På den måten vil støtten også komme eldresenter, nabolag og lokalsamfunnene til gode.

- Vi ønsker at flest mulig kan få kjenne hornmusikken i brystet på nasjonaldagen. Derfor vil vi bli med og sikre at vi ikke går mot den første nasjonaldagen uten feiring siden andre verdenskrig. Vi håper mange korps tar utfordringa, og tenker kreativt rundt aktiviteter som kan gjennomføres på 17. mai, sier Ole Anders Olsen.