Namdalingene tok turen ut da sola tittet fram: – Vi får bare nyte det mens vi kan

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I over en måned har mange vært nødt til å tilbringe mye tid inne på grunn av koronakrisen. Et jevnt over elendig vær har heller ikke bidratt til at mulige uteaktiviteter har fristet i særlig grad. For en stakket stund ble det endelig en endring på værfronten tirsdag, da himmelen ble blå og sola strålte i all sin prakt.