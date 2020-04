Sykkelsesongen er for alvor i gang - og med den følger potensielle konflikter mellom syklister og trafikanter

Ønsker å dempe konfliktnivået

Bård Ole Thorsen var en hårsbredd fra å havne under vogntog-dekket da han sykla heim fra et klubbritt på Klinga en sommerkveld for to år siden. Nå maner han både bilister og syklister til å ta hensyn til hverandre.