Gradvis opptrapping ved sykehuset

NAMSOS: – Som del av forberedelsene til å kunne motta et høyt antall Covid-19-pasienter i spesialisthelsetjenesten har det vært nødvendig å ta ned elektiv (planlagt) virksomhet, heter det fra foretaksmøtet i Helse Nord-Trøndelag (HNT).

Opptrapping til normal drift, testing, samarbeid og digitale løsninger var noe av det som ble diskutert på møtet, som var et felles foretaksmøte for helseforetakene i Midt-Norge.

Økt risiko

I situasjonen som har oppstått med tanke på koronavirus/Covid-19 har helseforetakene hatt behov for å styre pasientflyten. Aktiviteten ved sykehusene ble redusert av smittevernhensyn. Den planlagte nedgangen har blitt forsterket av sykdom og karantene hos de ansatte, og også av at pasienter har avlyst avtalte timer.

– Konsekvensen av nedgangen i aktivitet er at mange pasienter har fått et redusert helsetilbud og risiko for forverret helse, heter det fra foretaksmøtet.

Ut fra dagens situasjon legger derfor foretaksmøtet til grunn at det er grunnlag for en gradvis opptrapping til mer normalt drift. Opptrappinga skal skje i tråd med etablerte prioriteringskriterier.

Samtidig skal sykehusene/HNT fortsatt være forberedt på at smittetoppen langt fra er nådd.

– Selv om den første bølgen i Norge er på retur så herjer epidemien videre i verden, og den norske befolkninga er ikke immun, uttalte områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet (FHI) så sent som tirsdag 21. april.

FHIs vurdering er at én prosent av alle smittede (ikke bare av de syke) trolig vil ha behov for sykehusinnleggelse, og at rundt en firedel av disse vil ha behov for mekanisk pustehjelp.

Mangel på beskyttelsesutstyr for helsepersonell er fortsatt ei utfordring som kan bidra til unødvendig spredning. Sannsynligheten for spredning i Norge vurderes nå som høy.

– Siden epidemien er under tydelig påvirkning av smitteverntiltakene, er det ikke mulig å peke på når en epidemi i Norge når toppen. Det avhenger i stor grad av tiltakene som settes inn. Dersom påvirkninga på epidemien forutsetter som nå, er vi over toppen av den første bølgen, uttalte Bukholm.





Vedtaket om opptrapping

Fortsette arbeidet med å planlegge og forberede for et høyt antall intensivpasienter, i tråd med analyser gjennomført av Folkehelseinstituttet.

Starte opptrapping til mer normalt drift i helseforetakene.

Flere skal testes

Regjeringa har uttrykt at det er nødvendig med betydelig økt testkapasitet. Ambisjonen er at alle med Covid-19 symptomer skal kunne testes i løpet av mai.

– Økt testkapasitet vil være et viktig tiltak for å hindre smitte og begrense sykdom, og dermed legge til rette for å kunne reversere andre inngripende tiltak, heter det fra foretaksmøtet.

Opptrapping av testinga vil kreve innsats på flere ulike områder. Derfor bes HNT om å delta aktivt i arbeidet med utvidelse av testkapasitet. Blant annet gjennom god dialog med øvrige helseforetak om arbeidsdeling knyttet til testaktiviteten.

Det nasjonale målet er å utvide kapasiteten til opp mot 100.000 tester av sars-cov-2-virus i uka allerede i månedsskiftet april/mai, og testinga skal oppskaleres videre etter dette.

Foretaksmøtet i HNT legger til grunn at St. Olavs hospital HF vil ivareta hoveddelen av det økte behovet for testing. Arbeidet med økt testkapasitet skjer i samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og ansvaret for prøvetaking ligger i kommunene.

– Det kan imidlertid være behov for bistand fra helseforetaket i en overgangsfase med ekstra høy aktivitet, heter det fra foretaksmøtet, som vedtok å be HNT om å legge til rette for økt testkapasitet gjennom utvidet laboratoriekapasitet, bistand til kommunene når det gjelder prøvetaking og anskaffelse av tilstrekkelig testutstyr og prøvetakingsutstyr.