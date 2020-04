Torgeir Strøm (SV) bekymret for forsyningssikkerheten

Vil bygge nye kornlager

17 år etter at Norge avviklet de store lagrene av matkorn mener fylkestinget at det er på høy tid å reetablere slike lagre over hele landet. Minst ett av lagrene bør ligge i kornfylket Trøndelag.