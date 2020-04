Ida Ganes lover en stemningsfull aften når hun er neste artist ut i «NTE Arena sessions»

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er helt nytt for meg og det var veldig artig å bli spurt. Jeg har savna å spille og synge for folk, så det blir spennende. Publikumskontakten mangler jo på en digital konsert, men jeg har bandet sammen med meg. Så alt i alt tror jeg at det blir ei bra opplevelse, sier Ganes.

Under konserten skal det spilles bare norsk musikk, med unntak av ei av låtene som skal framføres sammen med gjesteartist Oskar Bjørnæs fra Rørvik.

– Når du ikke skriver låter selv, synes jeg det er greit å ha et tema og en rød tråd gjennom konserten. Jeg valgte norsk musikk som jeg hører mye på og er artig å synge. Det er også mer personlig og nært, for det er mye som forsvinner når teksten ikke er på morsmålet.

Norsk musikk med norske tekster har fått en oppsving de siste årene, og Ganes tror det kan bidra til at flere vil se på konserten lørdag kveld.

– Jeg håper at jeg når ut til ei større målgruppe, og tror det faller veldig i smak hos mange med norsk låter.

Savner publikum

I likhet med andre artister ble det bråstopp i spillejobber også for Ganes, som likevel understreker at musikken bare er en hobby.

– Jeg har som regel ikke så langsiktige planer. Som regel dukker spillejobbene opp uka før de skal skje. Så jeg har ikke gått glipp av mye sånn sett, men jeg har mista en del forespørsler.

Selv om hun fortsatt kan spille og synge heime, merkes savnet etter å opptre for publikum.

– Det gir så mye påfyll, tilbakemeldinger. Det er en viktig del av hverdagen å treffe folk, og du merker fort når du ikke kan gjøre det lenger.

Stemningsfull konsert

Under konserten fra NTE Arena lørdag har Ganes med seg husbandet som består av Olav Kristoffer Hegge Selnes, Terje Tranaas, Petter Fjerdingen og Eirik Øien. Det er en gjeng hun kjenner godt fra før av.

– Jeg har vært så heldig at jeg har spilt med nesten alle gjennom Atterljom-prosjektet. Jeg har også vært en del i studio med Petter og Olav har vært med og produsert. Så dette er drevne og flinke musikere.

Hun er også glad for at Oskar Bjørnæs er med og synger på to låter.

– Vi var med på UKM fra vi var 12–13 år. Han var ganske liten da han var med første gang. Oskar begynte også på førsteåret på musikklinja da jeg gikk tredjeåret, og da jobbet vi en del i lag. Jeg synes det er kjempeartig og stas at han blir med, for han er så flink med det han holder på med. Han er en stor formidler, og det går heim alt jeg har hørt ham framført, sier Ganes, som lover en fin konsert lørdag kveld.

– Jeg håper at folk tar seg tid til å ta seg ei time foran skjermen, og med hånda på hjertet kan jeg love en veldig stemningsfull konsert.