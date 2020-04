Slik blir skoleskyssen i Trøndelag fra mandag

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I forbindelse med skolestart for 1.-4. klasse, setter AtB igjen opp en rekke skolelinjer.

Tilbudet og den praktiske gjennomføringa av skoleskyssen vil så langt det lar seg gjøre være i henhold til nasjonale veiledere for smittevern for skolene fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, opplyse AtB.

Elevene må holde avstand både når de venter på bussen og om bord i bussen. På skolebussene til grunnskole vil det merkes tydelig hvilke seter som ikke kan benyttes. Sjåfør vil også veilede elevene slik at de vet hvor de kan sitte.

Det vil gjennomføres ekstra renhold på bussene før hver avgang gjennom desinfisering av berøringsflater som holdestenger og stoppknapper.

På skolebusser til grunnskole, vil det ikke være sperring mellom sjåfør og elevene som reiser. Sjåførene vil følge nødvendig smitteverntiltak gjennom bruk av eksempelvis håndsprit og hansker. Elevene skal følges opp på en slik måte at de opplever reisen som trygg og god.

Av hensyn til smittevern er det fremdeles anbefalt av Folkehelseinstituttet at de som kan, ikke reiser kollektivt. Veiledere for smittevern for skolene sier også at det på skoleskyss bør være minst ett sete mellom passasjerene.