– Gi oss et tut i stedet for pekefinger og spylerveske

Leder i Namdal sykkelklubb, Håvard Gullik Sørbø, ber alle og enhver tenke over konsekvensene av å ikke vise hensyn i trafikken. Han oppfordrer også bilistene om å varsle at de kommer med et forsiktig «tut» i stedet for pekefinger og spylerveske.