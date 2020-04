Charlotte (33) er en av mange permitterte namdalinger: – Jeg gleder meg til å begynne å jobbe igjen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mange namdalinger har blitt permittert den siste tida, og det høyeste antallet nye permitteringer i distriktet finner vi i Namsos kommune. Charlotte Kvaale (33) fra Namsos er en av 803 personer som er blitt permittert fra jobben i løpet av de siste sju ukene.

Til vanlig er hun resepsjonist på Scandic Rock City, en av mange bedrifter som har måttet stenge dørene på grunn av koronakrisen. Nå har Kvaale vært heime siden 16. mars, og merker konsekvensene av å være permittert.

– Det blir trangere økonomisk når man går ned såpass mye i prosent. Jeg har ikke 100 prosent stilling fra før, så å gå ned 60 prosent er hardt, i hvert fall når man er alene med to unger. Men man må prøve å gjøre det beste ut av det, sier hun.

Samtidig tenker hun på dem som har det mer krevende enn henne selv.

– Jeg har ikke lån på hus ennå, så jeg sliter ikke den vegen. For dem som har mye lån, kan det nok bli enda verre, sier Kvaale.

Trangere kår

Hverdagen som permittert er annerledes på mange måter enn normalsituasjonen, noe familien merker godt.

– Du får ikke noe struktur på dagene, for du går nesten bare heime. Når det har vært mye dårlig vær, frister det heller ikke å gå ut, sier hun.

Kvaale har to barn på 6 og 8 år, og dagene fylles nå med lekser, lek og uteaktivitet sammen med dem. Selv om det kan være vanskelig å være borte fra jobb, velger hun å se på fordelene ved den nye hverdagen.

– Jeg tenker at det vil bli bra igjen, og så får man prøve å gjøre det beste ut av det. Jeg får for eksempel mer kvalitetstid sammen med ungene og vi gjør mer ting sammen. Du må tenke at det er positivt at man har mer tid sammen nå enn i en ellers veldig travel hverdag. Det negative med situasjonen er jo det økonomiske.

Derfor håper hun at det ikke tar for lang tid før hun kan være tilbake i jobb.

– Det bør ikke gå så lenge før vi starter opp igjen. Jeg har både husleie, strøm, bil – og nå begynner barnehage og skole igjen med de utgiftene det medfører. Det blir trangt, så jeg håper det skjer innen juni. Men vi må samtidig være forsiktige og ta forholdsregler sånn at det ikke blir en ny smell.

Gleder seg til å jobbe igjen

Enkelte velger å finne seg en annen jobb under permisjonstida, men det er ikke en mulighet alle har.

– Jeg kunne tatt meg ekstrajobb mens jeg venter, men nå har jeg ikke hatt muligheten til det med barna heime. Det er uansett ikke hele dager når de begynner i barnehage og skole igjen, så situasjonen er litt låst, sier Kvaale, som ser fram til den dagen hverdagen blir mer lik det den var før koronaviruset kom.

– Det blir godt å komme tilbake og jeg gleder meg til å begynne å jobbe igjen. Du blir veldig rastløs av å gå heime. En ting hadde vært om du kunne dratt rundt på besøk til venner og vært litt sosial, da hadde det vært godt å ha fri. Men når man sitter heime og ikke har så mye å gjøre blir det mange lange dager.

Til tross for utfordringene koronakrisen har medført, mener Kvaale det er viktig at man nå må prøve å snu på flisa.

– Ser man negativt på ting, da går det nedover. Så du må snu på det og gjøre det beste ut av det. Du kan gjøre ting du ikke har tid til ellers. Jeg har fått rydda en del og til og med fått bygd meg en reol i gangen, smiler Kvaale.