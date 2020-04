- EM-avlysinga trenger ikke være dum for meg

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: - Neste år er jeg ett år eldre og ett år bedre trent. Jeg får satse på at jeg er rustet og god nok for EM da, hvis det blir mesterskap. Så avlysinga trenger ikke være være dum for meg, sier 400 meter-løperen fra Overhalla.

Som Norges nest beste på distansen har han naturlig nok hatt mesterskapet som et siktemål. Et mesterskap som var terminfestet til siste uke i august.

Nå blir det ingen ting av årets mesterskap. Torsdag kveld bestemte det internasjonale friidrettsforbundet å avlyse EM for i år. Hvorvidt et blir satt opp mesterskap på kalenderen i 2021 er ikke sikkert.

Uansett lar ikke Øvereng årets avlysning forkludre sin egen sesongplan.

- I utgangspunktet så har ikke avlysinga så mye å si for meg. De viktigste stevnene kommer på høsten, på samme tidspunkt som EM egentlig skulle gå. Formtoppen hadde blitt lagt opp til denne perioden, uavhengig om det hadde blitt EM eller ikke for min del, sier han.

Han avviser også at avlysinga av EM i friidrett gjør noe med motivasjonen.

- Nei, det gjør den ikke. For jeg hadde jo enda ikke klart kravet for EM (46,40), og det er ikke sikkert jeg hadde klart det heller. Så i utgangspunktet har det ikke noe å si for verken trening eller motivasjon at det ikke blir noe av årets EM, sier Fredrik Gerhardsen Øvereng.

Også Maria Sagnes Wågan var høyaktuell for EM. Hun siktet seg inn mot EM-deltakelse både på 10.000 meter og halvmaraton, og hadde begge EM-kravene innenfor rekkevidde da hun ble skadet tidlig i januar. Hun er nå tilbake i full trening.