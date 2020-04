Hva har skjedd i natt?

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: – I natt har det vært ekstremt rolig, det har ikke skjedd noe som helst, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Anlaug Oseid.

Delvis skyet

Temperaturene holder seg jevnt rundt åtte grader, og i dag vil sola igjen titte fram bak skyene over Namdalen.

Her er tekstvarselet for Trøndelag fra yr.no: Nord og nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, snøbyger over 400-600 m.

Ny lov om konkursbeskyttelse

NRK skriver fredag morgen at Stortinget i dag vil vedta en ny lov om konkursbeskyttelse. Loven vil blant annet kunne berge Norwegian.

Uenighet om vegvedlikehold

I NA kan du i dag blant annet lese at de lokale fylkespolitikerne Terje Settenøy(Frp) og Steinar Aspli(Sp) fra Nærøysund kommune krangler om bevilgning av penger til vegvedlikehold.

Forslag om å bevilge mer penger til vegvedlikehold har skapt uenighet mellom de lokale fylkespolitikerne Terje Settenøy (Frp) sier det er trist at flertallet på fylket ikke ser behovet for økt vegvedlikehold. Steinar Aspli (Sp) beskriver utspillet som useriøst.

Du kan også lese om frisørene i Namsos som går en travel tid i møte når de på mandag får lov til å åpne dørene igjen.

Kommende mandag er frisørene tilbake på jobb – Kundene står på trappa og venter på oss – Vi er heldige. Kundene står på trappa og venter på oss når vi kommer tilbake – og vi kommer å ha fulle avtalebøker helt til sommerferien.

