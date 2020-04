NAMDALSAVISA

Det er nå bestemt at arrangementer som samler mer enn 500 personer ikke kan avholdes før etter 1. september. Dette fører til at Åge Aleksandersen og sambandet må avlyse turneen de hadde planlagt for sommeren.

– Vi jobber nå med å lage en streamet konsert for dere her på Facebook. Det er et stort apparat som må settes i gang så det vil nok ta en stund før det hele er oppe og står. Vi håper da å levere en feiende flott konsert for dere, skriver Åge Aleksandersen på facebook lørdag ettermiddag.