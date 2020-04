Båt veltet i Vikna – tre personer måtte svømme i land

NAMDALSAVISA

VIKNA: Klokka 18.00 lørdag kveld fikk politiet en melding om at en fritidsbåt hadde veltet i Steinfjorden i Vikna. Det var tre personer om bord, som alle kom seg i land for egen maskin. De hadde så banket på et hus i nærheten, og det var de som bodde der som meldte fra til politiet.

– Alle tre har kommet seg i land, men har naturlig nok etter en sånn hendelse behov for helsesjekk. De oppholder seg nå på den adressen de kom til, og blir tatt hånd om av helse. Politet er på stedet. Noe språkproblemer gjør det vanskelig å få klarhet i hva som skjedde, da de som var om bord er utenlandske, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Astrid Metlid.

– De er nå tatt hånd om av helse og blir fraktet med Seaking til Sykehuset Namsos på grunn av nedkjølingsfare etter at de har vært i sjøen. Det er mistanke om promillekjøring, så det vil også bli sikret bevis med tanke på det, sier Metlid