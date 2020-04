Jøbyggen lut lei koronafergeruter

NAMDALSAVISA

JØA: – For vår del handler det ikke om at folk skal få reise når de vil, men om at kuttene i rutetilbudet har konsekvenser som går ut over folks trygghet, og blir en stor ekstrabelastning for mange av våre beboere på sykeheimen, sier Kjerstin Sandberg, fagsykepleier ved sykeheimen på Jøa.