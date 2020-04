Skal lokke turister til Namdalen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi jobber for at Namdalen skal få sin andel av tilreisende når feriesesongen starter, men vi ønsker også at namdalingene skal bli oppmerksom på de utrolig mange mulighetene som finnes for å feriere i egen region, uttaler reiselivsdirektør Bente Snildal i Visit Namdalen.