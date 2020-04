Gjenopptar ordinært kollektivtilbud

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Fra 23. og 30. mars ble rutetilbudet for kollektivtrafikken i fylket nedjustert.

Endringene ble gjort for å ha sjåfører og mannskap i beredskapå for eventuell sykdom og karantene, i tillegg til å tilpasse tilbudet til faktisk etterspørsel.

Når samfunnet nå gradvis gjenåpner, øker også reisevirksomheten, og AtB vil gå tilbake til tilnærmet ordinært rutetilbud for buss og trikk fra mandag 4. mai.

– Opptrappinga gjennomføres først og fremst for å gjøre det mulig å fordele seg på flere avganger og opprettholde avstand. Vi vil fremdeles kommunisere rådene fra myndighetene knyttet til kollektivreiser, og ber våre reisende om ikke å reise kollektivt om de ikke må, vente på neste avgang hvis bussen er full og de har mulighet, holde avstand og vise hensyn til medpassasjerer. Det er viktig at alle er med og tar ansvar for å unngå smittespredning, sier Grethe Opdal, som er direktør for kommunikasjon og drift i AtB, i ei melding.

For de aller fleste linjer, blir rutetilbudet slik det opprinnelig var satt opp i rutetabellene fra før 23. mars.

Det vil imidlertid være noen unntak.

Skolerutene som begynte å gå 27.- april, vil fremdeles tilpasses gjeldende skoletilbud og være forbehgoldt skoleelever.

Opptrapping av tilbudet på hurtigbåt og ferger er også til vurdering.