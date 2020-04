NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Klarer vi å berge motivasjonen til utøverne, sånn at de er der når vi kommer i gang, og klarer vi også å beholde motivasjonen til alle de som jobber frivillig? For det er krevende jobbmessig, det er krevende familiemessig, og på toppen av det hele er det krevende for frivilligheten, sa hun.