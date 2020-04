Nor-Fishing er avlyst

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Da regjeringa besluttet å forlenge forbudet mot arrangement som samler mer enn 500 personer fram til 1. september, hadde stiftelsen som står bak messa ikke annet valg enn å avlyse årets arrangement som skulle gå av stabelen 18.-21. august.

Nor-Fishing har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringa, og er i dag en av verdens ledende messer for fiskeriteknologi. De siste årene har Nor-Fishing samlet rundt 19.000 besøkende fra opptil 60 nasjoner.

– Det har vært vurdert å utsette årets messe til mai 2021. Tilbakemeldingene fra utstillerne viser at det ikke er aktuelt for et stort antall av utstillerne. I tillegg vil det kollidere tidsmessig med mange andre messer nasjonalt og internasjonalt, opplyser stiftelsen Nor-Fishing, som har konkludert med at utsettelse ikke er aktuelt.

Stiftelsen ser nå på muligheter for en digital variant av messa.