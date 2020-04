Tora imponerte skuespillerlegenden Alec Baldwin med sitt gitarspill

NAMDALSAVISA

OSLO: I går var det en svart dag for mange artister. Da kom beskjeden fra kulturminister Abid Raja om at alle store kulturelle arrangement fram til 1. september må avlyses. En av dem som syntes dette var en tung beskjed å få, var artist og musiker Tora Dahle Aagård fra Flatanger.

– Du må bare innfinne deg med at det blir litt sånn framover, men jeg var litt forbanna og lei, sier hun til NA.

Dermed bestemte hun seg for spille gitar for å få utløp for følelsene.

– Jeg skrudde opp ampen og irriterte nok naboene litt. Jeg setter alltid opp kamera når jeg øver, men er litt nøye på hva jeg legger ut og er perfeksjonist. Men feelingen i klippet var ekte, så jeg publiserte det, sier hun.

– Veldig stor stas

Under en time etter at klippet ble lagt ut, tikket det inn en spesiell melding. Hollywood-stjerna Alec Baldwin, kjent fra filmer som «The Departed», «Mission Impossible» og «Beetlejuice», hadde delt videoen på sin Instagram-profil hvor han har 1,6 millioner følgere.

– Det kom som et sjokk, så jeg måtte dobbeltsjekke at det faktisk var hans profil. Det var litt vanskelig å sove etterpå. Det er jo ikke som at hele karrieren tar fyr, men han er den han er og har sett at jeg spiller gitar. Det er kjemperart at verden blir så liten, men det er stor stas, rett og slett, sier Dahle Aagård.

Hun omtaler Baldwin som en legende, og sier at delinger som dette betyr mye.

– Det er ikke noe du tør tenke på skal skje, fordi det er så fjernt. Jeg tenker at det jeg gjør i den lille leiligheta mi er ikke interessant for andre enn meg selv, så jeg forstår det ikke. Men det er veldig stort, og når han sier han liker det jeg gjør, får jeg gratis respekt fordi at det er han som har sagt det. Da er jeg innafor – fordi det kommer fra hans munn. Det betyr så vanvittig mye at det er vanskelig å beskrive det.

Hvordan Baldwin oppdaget videoen vet ikke Dahle Aagård, men han har uansett blitt følger på Instagram-profilen hennes.

Når ut til verden

Selv om hun har blitt populær i sosiale medier, synes Dahle Aagård det er vanskelig å vite hva som vil slå an og ikke.

– Jeg synes det virker veldig tilfeldig. Plutselig kan en video ha 200.000 visninger og en annen 30.000, selv om kvaliteten er den samme. Det er bare snakk om hvem som liker og deler, og så er det sikkert noen algoritmer med i spillet. Det er vanskelig å bli klok på, spesielt Instagram, sier Dahle Aagård.

Hun har i dag 119.000 følgere på Instagram, men å oppnå dette har aldri vært et mål eller fokus.

– Det har bare skjedd helt naturlig, og da kan jeg stå inne for det. Det jeg er mest opptatt av er å spille konserter med bandet Tora og lage musikk.

Samtidig ser hun stor verdi av å nå ut til mange gjennom plattformen.

– Du når ut til et helt annet publikum. Det er noe med at Norge er et lite land, og at jeg hele tida har trodd at vår musikk ikke kan gjøre det stort her til lands. Jeg vet at musikken vår kan passe bedre i land som USA og England, og da er Instagram genialt. Da kan sitte her og velge selv hva jeg skal legge ut. Jeg har ikke noe plateselskap som bestemmer hva jeg skal gjøre, og kan være meg selv. Så Instagram er veldig viktig, men samtidig en ting på sida som ikke noe som tar opp mye tid, sier hun, og legger til:

– Det er veldig godt å kjenne på at du er deg selv, og at det er noe folk liker. Bekreftelse er noe alle er ute etter og det er en veldig god følelse.