– Utøvere kan bli styrket av dette

NAMSOS: – Det er nå det er viktig å se framover i tid. Vi trenere må snakke med utøverne om at det vi gjør nå, kan de tjene på et halvt år fram i tid. Når det først er så galt som korona tross alt er, så må vi bruke tida til noe positivt. Gjør man det, får man gjerne en opptur når det hele åpner opp, sier Rune Elden.

Presterte på topp

Han er mangeårig trener på ulike nivå. Som leder for toppidrettsfaget på Olav Duun vgs. er han involvert i mange idretter. For de fleste er han imidlertid først og fremst kjent som svømmetrener. Og i disse tider da utøverne ikke kan utøve sin idrett på vanlig vis, og der mange er spent på hvordan det kan slå ut for dem idrettslig, så har Elden en god trøst å komme med.

For da Oasen var stengt en hel vinter måtte trener Elden se på muligheter og ikke begrensninger.

– Vi måtte gjøre ting på en annen måte enn det som var vanlig. Mange av de spesifikke svømmetreningene måtte erstattes med annen trening, som løping og styrketrening, og når vi først kom til basseng måtte vi være rå på å utnytte muligheten vi fikk. Det innebar for eksempel at vi trente tre økter på en dag da vi besøkte bassenget i Rørvik.

Det mange utenom fryktet skulle bli en stor nedtur for svømmerne resultatmessig, ga et helt annet utfall da konkurransene kom.

– Vi opplevde en sjelden framgang og fikk kjemperesultater. I Trøndersvøm og andre store stevner leverte vi resultater som vi knapt hadde gjort tidligere.

– Overraskende?

– Egentlig ikke. For utøverne fikk trene på ting vi ikke alltid fikk lagt inn i den vanlige treninga. De fikk trent grunnmuren, som handler blant annet om styrke. Vi er ikke vektbærende når vi ligger i vannet og flyter, og derfor er det viktig med styrke. Og selv om styrketreninga er generell, så er den spesifikk på den måten at vi trener styrkeøvelser som er rettet mot bevegelser vi gjør i bassenget, sier han.

Han er trener for b-gruppa i Namsos svømmeklubb i dag, og ser likhetstrekk med dagens koronasituasjon med tida da Oasen var stengt.

– Ja, på den måten at vi må bruke motivasjonen på at treninga vi gjør nå vil vi få betalt for senere. Det er tid for å bygge en ekstra grunnmur. Trenerne må gjerne være på å være en god veileder, for å komme med og tips, sier den erfarne treneren.

Gi rom for leik

Han er også opptatt av motivasjonsbiten i ei tid når ting er annerledes.

– Vi hadde fellestrening sist uke, og det var tydelig at utøverne hadde savnet dette. Det ble mye «japling og fliring», sier han med et smil.

– Men vi har jo smittevernregler å holde oss til, og det er utfordrende nok når man trener barn og ungdom. For de trekkes jo mot hverandre. Samtidig skjønner de reglene, så det er bare å forklare dem.

Og midt oppe i vanlig trening, ber han trenere tenke også leik.

– Det er viktig å gi rom for leik. Det kan være leikbaserte øvelser som utøverne ikke tenker på gir dem effekt. Vi har blant annet tauhopping og paradis med på treninga. Det er trening også i det, sier han og trekker fram Sebastian Schjerve som et suverent forbilde når det handler om leik i trening.

– Spør du Sebastian selv så trener han ikke, men han leker. Han er rett og slett fenomenal på dette området. Og det gir resultater, sier Rune Elden.