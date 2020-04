Isa (13) og lagvenninnene mister årets høydepunkt

NAMDALSAVISA

LIERNE: – Det er så klart kjempekjedelig at det ikke blir noe Storsjöcup og tur til Östersund i sommer. Det er jo ett de største høydepunktene i løpet av et år, sier Isa Gjertsås Larsen.

13-åringen fra Lierne er nemlig en av om lag 10.000 nordtrøndere som hadde tenkt å reise over grensen til Sverige for å delta i den særdeles populære fotballcupen i Östersund. I år skulle cupen gå av stabelen fra 30. juni til 4. juli, men også den er bestemt avlyst.

Lierne stiller hvert år med bortimot fem-seks lag til cupen, og Isa sier at dette var fjerde gang hennes lag skulle delta. Hun vet at det er en del libygg som nå er lei seg over at det ikke blir cup i år.

– Alle spillerne fra Lierne er nok ganske lei seg for at det avlyses. Som lag hadde vi sett fram mot å trene til Storsjöcupen og dra på tur sammen, sier ungjenta som spiller for Liernes jenter 15-lag.

Samhold og fotball

Hun beskriver blandinga av samhold og fotball som det beste med å reise til Sverige i månedsskiftet juni juli.

– Det beste med turneringa er at vi reiser så mange sammen, at alle ser på kampene til hverandre og at alle heier på hverandre. Det er ei helt spesiell og fantastisk opplevelse, forklarer 13-åringen.

Sammen med laget har hun vært med å vinne B-finalen i Storsjöcupen, og har flere år tatt seg videre til A-finalen. Årets mål vår å nå så langt som mulig.

– Vi hadde jo selvfølgelig et mål om å vinne, eller i hvert fall være så godt trente at vi kom lengre inn i A-finalen enn det vi gjorde i fjor, forteller Isa.

Henger ikke med hodet

Selv om de største fotballbegivenhetene altså er avlyst i flere måneder fremover, mener Isa det er viktig å holde aktiviteten oppe. Den reflekterte 13-åringen gleder seg over at fotballbanene er blitt åpnet for litt aktivitet.

– Man er nesten nødt til å gjøre det beste ut av situasjonen. For dette er ting man ikke kan gjøre noe med uansett. For min del har jeg allerede lagt opp til en del egentrening fremover. Det er viktig å holde formen og ikke miste motivasjonen oppe, sier hun og legger til:

– Det er folk på banen i Lierne så godt som hver kveld. Jeg har vært der en del selv, og er utrolig glad for at det er tillatt å bruke banene. Så lenge vi får lov til å holde på litt i lag, så går det meste bra, sier hun.

Og hun har allerede begynt å tenke mot neste års utgave av Storsjöcupen.

– Vi får håpe at det ikke tar alt for lang tid før ting normaliseres og at det blir Storsjöcup-deltagelse neste år. Inntil da er det bare å holde seg i god form.

Ingen økonomisk smell

Hans Kjetil Andreassen fra Namsos IL hadde ansvaret for turen til de tre lagene fra deres klubb som i år hadde planlagt å delta på den danske Dana cup. Der var arrangøren tidlig ute å melde at cupen ble avlyst.

– For de 51 NIL-spillerne som var påmeldt ble det altså ikke noen cup. Det er selvfølgelig synd, og jeg vet at mange – både spillere og foreldre – hadde sett veldig fram til cupen, men vi alle forstår hvorfor det ikke blir, sier Andreassen.

Han sier videre at lagene var forberedt på avlysninga, og er samtidig glad for at de slapp å gå på en økonomisk smell.

– Pengene til turen var allerede samla inn og betalt. Heldigvis får vi tilbake det aller meste. Jeg må skryte av arrangørene av Dana, de er like behjelpelige hvert år, sier Andreassen.

– Spesiell situasjon

For mange av de namdalske fotballklubbene har Kippermocupen i Mosjøen ei høy stjerne. Tradisjonelt har opp mot 50 lag fra regionen stilt i cupen, og Rørvik har bestandig vært blant de som har dukket opp med mange lag.

– Det er klart det blir en spesiell situasjon fremover når vi ikke kan delta på cuper og sånt. Vi har bestandig brukt å stille med mange lag, og det er nok mange som syns det er kjedelig å ikke skulle til Mosjøen i år, sier leder i Rørvik IL, Jan-Åge Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen tror at de fleste forstår hvorfor det er blitt slik, men gleder seg også over at det er tillatt med litt aktivitet på banene.

– Vi tar uke for uke og ser hvordan det blir fremover. Vi er glade for at banene kan brukes litt i igjen, slik at det er lik aktivitet, sier han.