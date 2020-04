Normale fergeruter i løpet av få dager

NAMDALSAVISA

JØA: Det korte svaret er at fergene i Trøndelag skal være tilbake i normal drift senest mandag 4. mai. I går, mandag 27. april, gjorde AtB ei ny vurdering av smitteverntiltakene.

– Trøndelag fylkeskommune og AtB må forholde seg til de nasjonale anbefalingene, men disse er under stadig oppdatering og ved åpning av samfunnet vil det måtte gjøres justeringer fortløpende, uttaler fylkesrådmannen.

Folkehelseinstituttet (FHI) har vurdert om det skal legges restriksjoner på innenlands reiser, men anbefaler det ikke. FHIs rapport av 21. april viser synkende tall for smittede, inneliggende på sykehus og antall på intensivbehandling de neste tre ukene. Samtidig signaliseres det også at man må forvente økt smitte i befolkninga når man nå åpner opp skole og åpner for at serviceyrkene kan starte.

– AtBs vedtok mandag å reetablere ordinært rutetilbud på ferge og hurtigbåt fra tidligst 30. april og senest 4. mai, heter det i svaret til Hopsø Det er innført nasjonale retningslinjer for planlagt reduksjon av fergetilbudet. Denne ble mottatt 24. april, samtidig som AtB startet planlegginga av å gjenåpne sambandene.