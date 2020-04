NAMDALSAVISA

.Ja, staten har oljefondet som gir Norge et bedre utgangspunkt enn mange andre. Men vi treffes også dobbelt - både lockdown i samfunnet og full krise i landets største næringsveier; olje og gass og leverandørindustrien knyttet til denne. Hvis vi legger til grunn at nedturen innen olje og gass er starten på en periode med lave energipriser globalt betyr det at tiden med superavkastning for produksjon i Norge er over, i alle fall nå. MDG, SV, V og Krf har dermed fått realisert sitt mål for norsk samfunnsutvikling raskere enn de sannsynligvis hadde håpet på.

For alle som har ment at det grønne skiftet vil komme bare vi blir kvitt oljen er det et par viktige refleksjoner å ta med seg: 1. Norsk produksjon har aldri vært problemet. Den er renest i verden, gjennomregulert og en viktig bidragsyter til at land som UK kunne fase ut kull. Siden produksjonskapasiteten er så stor i den arabiske verden, USA og Russland vil nasjonale kutt i Norge åpenbart ikke bety annet enn at disse overtar våre markedsandeler. (Akkurat som at kineserne nå kan overta vår pelsproduksjon og at det er svært dårlig nytt for dyrevelferden.)

At Russland og Saudi Arabia bestemte seg for å flomme markedene med billig olje for å ta markedsandeler FØR corona og at det nå er inngått avtaler om produksjonskutt dokumenterer dette. 2. En forutsetning for det grønne skiftet i betydning mer fornybar energiproduksjon er høye energipriser. Dagens pris på strøm er ca 7 øre/kwh i Norge, inkludert mva. Det finnes ingen som vil investere i mer energiproduksjon med priser som ligner på denne. Den samme dynamikken gjelder globalt; det er høy aktivitet og høye energipriser som vil drive fornybar produksjon oppover.

Det er sannsynligvis ikke mulig å finne et dårligere tidspunkt for å bygge flere vindmøller, verken på land eller til havs, enn nå. Det er rett og slett ikke bruk for energien, og samfunnet har definitivt andre ting å bruke ressursene sine på. Det store spørsmålet er hva vi skal gjøre nå. Vi kan bruke mer penger over offentlige budsjetter enn de fleste andre land. Men siden vi lever av å selge varer og tjenester (mye olje) til andre land vil overdreven offentlig pengebruk her hjemme ikke føre til annet enn at vi utsetter nødvendig omstilling av egen økonomi og bruker pengene som er satt av til fremtidige pensjoner. En krone i fritt fall er en indikasjon på hvordan omverdenen vurderer dette.

Det leves gode liv i land som Sverige og Finland vil mange si, uten olje. Det er helt korrekt. Men for to år siden var Finlands statsbudsjett ca 40 prosent av det norske, i et land med flere innbyggere! Sverige, med dobbel befolkning har et statsbudsjett som er ca 30% mindre enn det norske i absolutte tall. Dette gir en indikasjon på hvilken omstilling også det offentlige Norge står ovenfor om inntektsbortfallet fra Nordsjøen blir varig.

Forestillingen om at vi har satt samfunnet på pause, og at alt blir som før igjen i det øyeblikket vi trykker "play" deler ikke jeg. Kontantstøtte til frisører og taxisjåfører er vel og bra, men vi kommer sannsynligvis til å møte en helt annen virkelighet når dette er over, og jeg er ikke sikker på at vi kommer til å like den. Jo fortere vi kan komme i normal gjenge igjen jo mindre blir skadevirkningene. Det er derfor svært viktig at barnehagene åpner og nå småskolen..

Jeg håper resten kommer etter så fort som mulig. Dernest må vi blåse mer liv i alle former for verdiskaping i Norge som verden er villig til å betale for, uten å ødelegge naturen vår. Og vi blir nødt til å prioritere ressursbruken vår på en helt annen måte fremover. Det er den eneste mulige konsekvensen av at vi nå blir som alle andre land. Et annet helt avgjørende spørsmål er hva dette vil gjøre med sosial utjamning og fordeling. Høy arbeidsledighet og redusert verdiskaping er i utgangspunktet en oppskrift for økte forskjeller og sosiale problemer.

Det kommer ikke til å mangle på utfordringer framover. Å stenge ned Norge er lett, den virkelige kampen ligger foran oss.