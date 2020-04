I en kreativ tørkeperiode ble et møte med djevelen forløsende for Stina Stjern

NAMDALSAVISA

OSLO: Forrige uke ga Stina Stjern ut ep-en «The Devil», som består av fire nye låter. Dem har namsosingen laget sammen med mangeårig samarbeidspartner Kyrre Laastad.

– Jeg har skrevet låter og så har vi arrangert og spilt dem inn sammen. Denne gangen foreslo han at vi skulle lage en ep og at jeg bare skulle komme til Trondheim. Jeg var minst mulig forberedt og ville se hva som skjedde, sier Stjern.

For med dette prosjektet har de to jobbet når de begge har hatt ledige luker i kalenderen. For Stjern har det vært en ny måte å angripe den kreative prosessen på.

– Det har fungert supert, og har vært en ny veg inn i kreativiteten. Det som kom ut ble annerledes enn det jeg har laget før – og det er gøy. Ambisjonen må jo være å utvikle seg på det kreative, sier hun, og legger til:

– Du kommer til et punkt hvor den gamle måten ikke funker eller er utdatert. Det kan være frustrerende, og jeg opplevde for to år siden at jeg ikke hadde det samme momentumet lenger.

Fant inspirasjonen i Paris

Tematikken for den ferske ep-en var ennå ikke klar da Stjern begynte å skrive. Løsninga dukket opp da hun var på ferie i Paris.

– For noen år siden var jeg på en to ukers tur i Paris, og tilfeldigvis møtte jeg noen venner fra New York som introduserte meg for tarotkort. På den tida var jeg i et kreativt tørkelandskap. Jeg kjøpte meg en tarotkortstokk og leflet litt med det. Først og fremst var jeg fascinert av symbolikken og at kortene var veldig fine.

Et av de store arkanaene i tarotkort heter «The Devil», og handler om mennesket som føler seg ufritt og fanget. Dette ga inspirasjonen til coveret kunstneren Allison Mellberg Taylor har laget til den nye utgivelsen. Der har to mennesker lenker rundt halsen, men de tror kun selv at de er festet så hardt at de ikke kan løfte dem av seg.

– Symbolikken her er at det sjelden er en djevel utenfor deg selv som har kontroll over deg, det er kun tankefeller du fanges i. Jeg må ofte reise bort fra ting for å fri meg fra at jeg er ytre diktert. Du må huske at du har valgt dette selv, og at du har ansvar for deg selv og hvordan du kan holde en følelse av åpenhet i ditt eget liv. Det kan handle om stress, relasjoner og ganske mye annet som alle kan lage en emosjonell klynge av hindringer. Så jeg prøvde å spinne noen tekster rundt den tematikken.

Mer hvile, større produktivitet

Mange artister har nå blitt hardt rammet av koronaforbudet, men Stjern hadde lagt inn en skriveperiode denne våren.

– Akkurat nå er jeg ikke i en periode hvor jeg ser på kalenderen og ser at det står avlyst på ting. Planen var å skulle skrive noe i april og mai, både som soloartist og til forskjellige andre prosjekter.

For Stjern har mange jern i ilden, og er i år nominert til Spellemannpris sammen med Susanna & the Brotherhood of Our Lady for plata «Garden of Earthly Delights». Å kunne veksle mellom prosjekter er viktig.

– Jeg synes det er fantastisk å gjøre forskjellige ting med ulike folk. Alt jeg lager kommer fra samme sted – meg selv. Men potten blir fylt på når jeg skifter samarbeidspartnere og det er utrolig deilig.

Hun har også funnet en balanse, selv om det er mange spennende prosjekter på gang.

– I hverdagen har jeg funnet ut at trikset er å ikke ha for mange ting på en dag. Jeg fokuserer på det jeg gjør når jeg gjør det. Det som er mest hemmende for alle mennesker er når det blir for mye stress og logistikk. Du må å ivareta deg selv, men også konsentrasjonen. Jeg vet at det går å ha mange baller i lufta samtidig, men det betyr ikke at det er ideelt. Da jeg var yngre var det sånn hele tida. Jeg sjonglerte og sjonglerte og tenkte at det måtte jeg bli flink til. Men det gjorde at ingenting var morsomt lengre.

– Hva har det gjort med produktiviteten å gjøre en ting om gangen?

– Den har gått opp, det er det som er paradokset. Produksjonen går opp når jeg har en dag hvor jeg ikke gjør noe som helst. Du må tørre å stole på at du kan være et menneske i alt dette her – at du kan gå turer, strikke og kontemplere. Det kan være kilden til alt godt, og jeg opplever at alt jeg foretar meg nå får en større kraft.