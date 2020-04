Koronasmittede i Namdalen er friskmeldte

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: Namsos og Overhalla kommune informerte henholdsvis 27. og 28. april på sine nettsider at alle i deres kommuner som har fått påvist koronasmitte nå er friskmeldte. Namsos hadde to bekreftet smittede, og Overhalla hadde seks.

Ellers i Namdalen er det Grong og Høylandet som har hatt bekreftede smittetilfeller.

Høylandet hadde ett tilfelle.

– Vi har per dags dato null, sier ordfører i Høylandet kommune, Hege Nordheim-Viken, som mener de drastiske tiltakene som har blitt innført over hele landet har fungert for å holde smitten nede.

– Men vi skal være, og er, forberedt på at det kan komme nye tilfeller nå som samfunnet gradvis åpnes opp igjen, sier hun.

I Grong har tre personer fått påvist smitte.

– To av disse er nå friske. Tilstanden til den tredje personen er ikke avklart, sier Borgny Grande, ordfører i Grong kommune.