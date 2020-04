Lift kollapset: Mann har bruddskader og må opereres

NAMDALSAVISA

OTTERSØY: – En mann i 40-åra ankom Sykehuset Namsos etter fall fra en lift onsdag. Vedkommende er undersøkt av våre leger og er innlagt. Mannen har bruddskader og vil bli overført til St. Olavs for operasjon og videre behandling. Overføring vil trolig skje i morgen, opplyser kommunikasjonssjef, Svein H. Karlsen til NA.

Ifølge Karlsen er mannen bevisst og skal etter forholdene ha det bra.

Politiets operasjonssentral fikk inn ei melding klokka 17:23 onsdag om at det hadde oppstått ei arbeidsulykke på kaia på Ottersøy. De ble varsla av ambulanse.

– Da gikk varslene på at en person var skada i forbindelse med ei ulykke. Nødetatene var raskt på stedet og meldte tilbake om at det var en lift som hadde kollapsa. Like etter kom luftambulansen til stedet, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Solfrid Lægdheim.

Både Arbeidstilsynet og arbeidsgiver er varsla om hendelsen.

– Politiet har drevet med etterforskning og undersøkelser på stedet, samt avhørt vitner. Vår oppgave framover blir å etterforske omstendighetene, som naturlig nok vil foregå en del på kaia, og deretter følges opp av driftsenheten.