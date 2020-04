Lift kollapset: Mann skadet

NAMDALSAVISA

OTTERSØY: – Skadeomfanget er per nå ukjent for oss, men vi får opplyst at han er bevisst. Luftambulansen er på stedet, og han blir flydd til Sykehuset Namsos, forteller operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Solfrid Lægdheim til NA.

Operasjonssentralen fikk inn ei melding klokka 17:23 om at det hadde oppstått ei arbeidsulykke på kaia på Ottersøy. De ble varsla av ambulanse.

– Da gikk varslene på at en person var skada i forbindelse med ei ulykke. Nødetatene var raskt på stedet og meldte tilbake om at det var en lift som hadde kollapsa. Like etter kom luftambulansen til stedet.

Mannen er i 40-åra. Både Arbeidstilsynet og arbeidsgiver er varsla om hendelsen, forteller Lægdheim.

– Politiet er der fortsatt og driver med etterforskning og undersøkelser på stedet, samt avhører vitner. Vår oppgave framover blir å etterforske omstendighetene, som naturlig nok vil foregå en del på kaia, og deretter følges opp av driftsenheten.