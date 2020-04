Nordlandsbåtregattaen er avlyst

NAMDALSAVISA

BINDAL: Det opplyser styret i Terråk IL:

Hele vårt samfunn er sterkt preget av koronaviruset. Det vil ikke bli mulig å gjennomføre arrangement med store samlinger av folk i tiden som kommer. Terråk IL har derfor bestemt at Nordlandsbåtregattaen 2020 blir avlyst. Vi vet at det er mange som kommer til å savne denne årlige begivenheten som samler folk fra fjern og nær, men vi vil komme sterkt tilbake når denne pandemien er under kontroll og vi vil kunne arrangere Nordlandsbåtregattaen igjen.

Nordlandsbåtregattaen er som kjent den store inntektskilden til Terråk IL, og avlysning vil nok føre til endel økonomiske utfordringer. Vi jobber med å finne løsninger for at dette ikke vil få noe påvirkning for dere som er medlemmer.

Vi får bare rette blikket fremover og begynne planlegging av Nordlandsbåtregattaen 2021, som får datoene 25.-27. juni.