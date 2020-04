Annerledes 1. mai-preken

NAMDALSAVISA

SALSBRUKET: – Jeg har holdt preken på Salsbruket 1. mai i stort sett alle de årene jeg har vært ansatt i kirka i Ytre Namdal, og dette er en tradisjon som går mye lengre tilbake enn det. Sannsynligvis har det vært preken her 1. mai i godt over 100 år. Derfor ville vi videreføre den tradisjonen også i år. Koronapandemi eller ikke, sier sokneprest i Nærøy, Brit Karin Theimann.

Derfor var hun og en liten gjeng medhjelpere onsdag ettermiddag på plass i kirka på Salsbruket for å gjøre opptak som skal sendes 1. mai.

– Det blir preken på Salsbruket 1. mai. Den er bare tatt opp på forhånd, sier hun.

Litt annerledes

– Vi valgte å gjøre en liten vri på årets preken med å trekke inn lokalhistoriker Per Ivar Lian i prekenen. Og det er det to veldig gode grunner til, sier Theimann.

For det første den sterke tradisjonen som feiring av 1. mai har på Salsbruket. En tradisjon som gjør at arbeidernes internasjonale kampdag fremdeles markeres i bygda selv om det er stille andre steder.

– Salsbruket var et industrisamfunn, og vi fikk tidlig ei stor og aktiv arbeiderbevegelse. Jeg husker 1. mai-feiringene fra min ungdom, og det var nesten like stort som feiringene 17. mai. Om ikke større, forteller Lian.

Inne i den feiringa ligger altså tradisjonen med preken.

80 år siden bombing

En annen hendelse som Theimann synes det er gode grunner til å markere er at denne 1. mai er det akkurat 80 år siden krigen nådde Salsbruket. Et skip under lasting ved Salsbruket Tresliperi og to skip som var ferdig lastet, ble angrepet av tyske bombefly.

– Dette var ei tragisk hendelse der to personer fra Bruket ble drept. Men det var bare tilfeldigheter som gjorde at dette ikke ble enda verre, sier Lian.

Bare ei time etter at bombene falt, skulle 1. mai feiringen begynne på Salsbruket.

– Oppmøtestedet lå bare drøyt 100 meter fra der bombene traff. Vi kan bare tenke oss hva som hadde skjedd som det hadde vært samlet mye over 100 mennesker da bombinga startet, sier Lian.

Theimann markerer denne dramatiske hendelsen med ett minutts stillhet under prekenen.

Prekenen vil bli lagt ut fredag formiddag på Nærøysund kommune sin youtube-kanal og på facebooksidene til kommunen og kirkene lokalt