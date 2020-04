Ikke oppskyting i år

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: Det er et krav om at de som skal jakte storvilt skal ha gjennomført det som på folkemunne kalles oppskyting det året jakta finner sted. På grunn av smittefaren har nå Miljødirektoratet midlertidig fjernet det kravet, og det vil si at de som tok skyteprøven og deltok på jakt i fjor slipper å gjennomføre prøven i år.