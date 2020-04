Villedende innspill om pensjonistenes økonomi

NAMDALSAVISA

I Trønderavisa 28. april har Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag Fylkesting, Svein Otto Nilsen, og Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Hitra kommunestyre, Per Ervik, et innspill som er ment som støtte til en politikk som skal bedre vilkårene for oss pensjonister. Det er bra at personer i posisjoner engasjerer seg i samfunnsdebatten til støtte for pensjonistene, men det stilles et ubetinget krav om sannferdighet hvis det skal tjene til noe positivt.

Jeg er enig i at Pensjonistene skulle hatt tilbake forhandlingsretten og at det er sterkt beklagelig at det blir gjort et fradrag i de årlige justeringene av pensjonen sammenlignet med lønnsmottakere. Men det som hevdes om at gifte og samboende pensjonister må avstå 10 prosent av sin lønn, er feil og en direkte villedende påstand.

Det er ikke uvanlig at avkortingen av pensjonen til gifte og samboende blir fremstilt slik. Noen ganger skyldes det at de som uttaler seg ikke vet bedre, og andre ganger skyldes det bevisst forsøk på å henlede oppmerksomheten bort fra den svært krevende økonomiske situasjonen de fleste enslige minstepensjonistene er i. For i Norge er det nemlig enslige minstepensjonister som sliter med å få endene til å møtes.

For ordens skyld minner jeg om at for året 2019 var fattigdomsgrensen i Norge satt til kr 235 700,- . Enslige minstepensjonister fikk i gjennomsnitt det samme året 198 609,- I gjennomsnitt kr 16 550,- pr. måned til ca. 75 000 enslige minstepensjonister. (Pensjonisten feb. 2020 s. 28)

I et tenkt eksempel kan vi legge til grunn at et ektepar har brutto pensjon på kr 30 000,- pluss kr 25 000,- pr. måned, til sammen en årlig pensjon på brutto kr 660 000,- 10 prosent av dette beløpet vil være kr 66 000,- Ingen trekkes et slikt beløp.

Årlig avkorting på hver i samboerforhold er 10 prosent av 1 grunnbeløp, som tilsvarer kr 9858,- i trekk på hver, kr 19716,- til sammen. Dette er noe helt annet enn kr 66 000,- i avkorting til samboende slik artikkelforfatterne hevder.

Ektepar og samboende som blir trukket til sammen kr 20 000,- av sin samlede pensjon har til sammenligning med enslige med minstepensjon, i de fleste tilfellene relativt romslig økonomi. De spleiser på alle offenlige avgifter, på gaver til barn og barnebarn, på lisenser og forsikringer, til bilhold og feriereiser. De spleiser på alt.

Legger en til grunn at samboende kan bruke den enes pensjon til faste utgifter og den andres pensjon til fri anvendelse på seg selv, så ser en et bilde som er nært sannheten for mange samboende. I samme grad som samboende benekter dette bildet, må de ta inn over seg at enslige må greie seg med en pensjon til både faste utgifter og til fri anvendelse. En behøver ikke anvende krevende matematikk for å skjønne at i Norge er det enslige minstepensjonister som sliter og som burde vært løftet opp til et nivå som kan gi muligheter til å leve et anstendig liv.

Takk til herrene Ervik og Nilsen for engasjementet. Men jeg vil anmode om at de justerer fokus for sin oppmerksomhet og opptrer sannferdig på pensjonistenes vegne.