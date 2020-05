Les politiets hjertevarmende hilsen til russen

NAMDALSAVISA

- Kjære russ2020, og alle ungdommer. Vi i politiet forstår at det er kjipt at dere mister deres planlagte russefeiring. Vi skjønner dette fordi vi har vært unge selv, og fordi vi har vært russ selv.

Slik innleder Politiet i Namdalen sitt Facebook-innlegg til ungdommen 30. april.

- Husk at dere er viktige, og at det dere gjør nå er viktig ❣️Vi er utrolig imponert over hvordan dere har tatt ansvar. Dere har russepresidenter og russestyrer som står frem og sier at alle må bidra i dugnaden. Dere har selv satt livet på vent for å bidra til å berge andres liv, skriver politiet .

- Vi opplever så langt at det store flertallet tar smittevern på alvor, og at russen er samarbeidsvillig og lytter til rådene som kommer. Det er vi svært glade for og stolte av dere for. Vi håper at dette fortsetter.

Videre råder politiet russen til å ikke være flere enn fem i grupper, vaske hendene ofte, ikke dele flasker med noen og ikke klemme "kompisene dere ikke har sett på en stund", og ikke å dele ut russekort.

- Hold hodet kaldt, og hjertet varmt, og hold avstand- litt til! Vis omsorg for hverandre og pass på vennene dine. Vi andre som står rundt russen og ungdommene på en eller annen måte- vis raushet, gi dem en smak av russetid - det fortjener de virkelig! Beste hilsen fra Politiet i Namdalen

Mottatt skiltklager

RØRVIK: Politiet skriver også på Facebook at de har mottatt klager på at skilting med innkjøring forbudt i Rørvik sentrum ikke overholdes. Det gjelder kjøring mot skiltet enveiskjøring i gatene Johan Bergs gate og Hovdes gate.

Kjøring i strid med skilt «innkjøring forbudt» medfører et forelegg på 5500 kr, informerer politiet.

Koronasituasjonen i kommunene er uendret.

NA i dag

Politiet har gjennomført avhør i etterkant av lift-ulykka på Ottersøy, der en mann pådro seg bruddskader.

Lift-ulykka: Politiet har gjennomført avhør Politiet har gjennomført avhør i etterkant av lift-ulykka på Ottersøy, der en mann pådro seg bruddskader.

Striden avblåst på Marøya