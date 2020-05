Fritt fram for det meste i Nærøysund?

NAMDALSAVISA

Siden min ektemann og jeg flyttet til Kolvereid i 1977, har det vært en rivende utvikling innenfor mange samfunnsområder i Ytre Namdalen. Sjøl har jeg vært aktiv lokalpolitiker i "gamle" Nærøy i 24 år. Med bakgrunn som profesjonell historiker, blir det noen ganger interessant å ta på seg noen retrospektive briller, samt å skue blikket framover. Hva blir lokalhistorisk beskrivelse om tida vi lever i nå? (Sjøl har jeg forfattet to bind om Nærøyfolkets historie, fra 1800-1970).

Den forfatteren som kanskje skal ta tak i den videre historieformidlinga, vil neppe unngå temaet sentralisering. Dette kunne jeg ha utdypet sterkt sjøl, men henvender meg nå til andre tendenser i nåtida.

Det er med en viss undring jeg har merket meg en gjentagelse fra historien i området. Fra gammelt av hadde vi tre "giganter" innenfor innovasjon og utvikling i gamle Nærøy. De hadde etternavn Collett, Sverdrup og Brandtzæg. Hver for seg bidro de til å skape viktige arbeidsplasser i området, og mye av deres engasjement var preget av paternalisme. Ikke bare utelukkende profitt.

Hva skjer i vår samtid? Jo. Kapitalsterke oppdrettsselskaper har en vesentlig styring på utviklinga av arbeidsplasser. Det er ikke alle av oss som er uenige med den modige tyskeren som har etablert seg på Nubdalseng, som taler Ytre Namdalen midt imot (jfr oppslag i Namdalsavisa for en stund siden). Hans hovedpoeng var miljøperspektivet ang. næringa.

Så har det oppstått en ny sak om kommunedelplan på Marøya. Her og nå støtter jeg kommunedirektør i nye Nærøysund. Grunnen er at det nå er viktig å hegne om allerede to viktige sentre i Nærøysund: Rørvik og Kolvereid. Dette betyr sjølsagt ikke at jeg mener at vi skal "utarme" allerede små distriktssentre. - I Ytringen 30. april har journalist Knut Andersen en svært interessant analyse om dette med utbygging utenfor større sentre: Jeg siterer: " Her må man være våken, slik at en ikke gjør som flere andre steder har brent seg på. Bygger ut er nytt senter som utarmer eksisterende sentra".

At noen giganter på aktørsida har planlagt i milliardklassen, kan jo være vel og bra. Men ansvaret til politikerne i Nærøysund bør være at en ikke bare gir et uforbeholdent ja, uten å tenke konsekvenser. At en tenker på hva som har skjedd i andre deler av landet. Og i Corona-tider har mange av oss opplevd hva det vil si med folketomme gater, kulturarenaer og kafeer.